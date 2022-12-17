Во Владимирской области превышен эпидпорог по вирусным инфекциям.
Роспотребнадзор предупреждает о...
Во Владимирской области превышен эпидпорог по вирусным инфекциям.
Роспотребнадзор предупреждает о наступлении гриппа и ОРВИ
Во Владимирской области превышен эпидпорог по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям. Рост заболеваемости – во всех возрастных группах. В половине случаев лабораторного мониторинга выявляется грипп А (H1N1-2009), отмечает региональное управление
Роспотребнадзора.
Это так называемый «свиной грипп», опасный не только тяжёлым течением, но и возможными грозными осложнениями.
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