Во Владимирской области превышен эпидпорог по вирусным инфекциям. Роспотребнадзор предупреждает о...

Во Владимирской области превышен эпидпорог по вирусным инфекциям.Роспотребнадзор предупреждает о наступлении гриппа и ОРВИВо Владимирской области превышен эпидпорог по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям. Рост заболеваемости – во всех возрастных группах. В половине случаев лабораторного мониторинга выявляется грипп А (H1N1-2009), отмечает региональное управлениеРоспотребнадзора.Это так называемый «свиной грипп», опасный не только тяжёлым течением, но и возможными грозными осложнениями.Фото www.pxfuel.com/