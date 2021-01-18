Артисты сгоревшего сельского театра в селе Фомиха Камешковского района готовы приступить к его восстановлению. Об этом они написали в соцсетях. Труппе уже удалось собрать более 200 тысяч

Артисты сгоревшего сельского театра в селе Фомиха Камешковского района готовы приступить к его восстановлению. Об этом они написали в соцсетях. Труппе уже удалось собрать более 200 тысяч рублей. По словам артистов, этого достаточно для восстановления театра. Продолжить спектакли они готовы уже в мае. Напомним, 11 января сгорел сельский театр драмы и комедии в Фомихе. Причина