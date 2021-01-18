Нагорный Карабах находится в зоне ответственности российских миротворцев, окончательный статус региона не определен. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Нагорный Карабах находится в зоне ответственности российских миротворцев, окончательный статус региона не определен. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Российские "голубые каски" помогают жителям Карабаха решать бытовые проблемы, отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, сейчас решаются вопросы транспортного сообщения и гуманитарного содействия беженцам. Лавров уточнил, что после окончания войны в регион вернулись 50 тысяч армян.Министр подчеркнул, что Россия не планирует включать Нагорный Карабах в свой состав. Подобное предложение глава МИД назвал "экзотическим".Лавров напомнил, что независимость Нагорного Карабаха не признана ни одним государством, в том числе Арменией. "У нас таких мыслей даже близко нет, мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, и в первую очередь, между Арменией и Азербайджаном, – заключил он.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии. Стороны использовали весь спектр вооружений, в том числе артиллерию и авиацию.К началу ноября Азербайджан достиг серьезных успехов на южном направлении. Его войска заняли границу непризнанной республики с Ираном и подошли к стратегически важному городу Шуши. До столицы Карабаха Степанакерта оставалось 10 километров.9 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о прекращении войны. Ереван передал Баку несколько районов непризнанной республики. На остальной территории разместился российский миротворческий контингент.