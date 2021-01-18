Митрополит Тихон обратился к верующим с просьбой соблюдать все ограничения и позаботиться о своем здоровье.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-01-2021-mitropolit-vladimirskij-i-suzdalskij-tixon-obratilsya-k-veruyushhim.html" target="_blank">Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон обратился к верующим</a> - Митрополит Тихон обратился к верующим с просьбой соблюдать все ограничения и позаботиться о своем здоровье.
[url=https://33live.ru/novosti/18-01-2021-mitropolit-vladimirskij-i-suzdalskij-tixon-obratilsya-k-veruyushhim.html]Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон обратился к верующим[/url] - Митрополит Тихон обратился к верующим с просьбой соблюдать все ограничения и позаботиться о своем здоровье.