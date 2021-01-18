Митрополит Тихон обратился к верующим с просьбой соблюдать все ограничения и позаботиться о своем здоровье.

В этом году в традиционную встречу праздника Крещения свои изменения внес коронавирус. Митрополит Тихон обратился к верующим с просьбой соблюдать все ограничения и позаботиться о своем здоровье.