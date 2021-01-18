Коллектив театра объявил, что новый театральный сезон в Фомихе обязательно состоится.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала читателям, что 11 января в селе Фомиха сгорел сельский театр драмы и комедии. Творческий коллектив сразу рассказал, что не собирается бросать любимое дело. Был объявлен сбор средств на строительство нового дома. За неделю удалось собрать 200 тысяч рублей.«Друзья, спасибо за поддержку. Она очень помогает идти дальше. Теперь мы точно знаем, что у нас очень много друзей, коллег, единомышленников по всей стране, готовых помочь. И мы очень хотим, чтобы у вас всех была возможность в этом году приехать к нам на спектакли или просто в гости», - поблагодарили актёры театра всех откликнувшихся на официальной странице «Вконтакте».По словам ребят, уже нашлись архитекторы, которые готовы помочь в возведении нового здания, а собранной на первом этапе суммы достаточно для планировки строительства. Для сбора оставшихся средств артисты ближайшее время запустят краудфандинг на одной из отечественных платформ.Также они объявили, что театральный сезон в Фомихе состоится.«Совсем скоро мы вам расскажем о всех премьерах. В мае Фомиха вновь радушно встретит своих гостей», - пояснила труппа учреждения в соцсетях.