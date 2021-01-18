Руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что уже в этом году жители и гости Москвы смогут оплатить проезд в метро с помощью собственного лица. В подземке ..

Руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что уже в этом году жители и гости Москвы смогут оплатить проезд в метро с помощью собственного лица. В подземке планируют внедрить систему FacePay.Ликсутов отметил, что в ходе тестовых испытаний такой системой без каких-либо проблем воспользовались две тысячи раз. Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что данный способ оплаты не станет для граждан обязательным: прежние способы также продолжат действовать, сообщает телеканал "".