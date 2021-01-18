Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прогнозирует, что жителей Центральной России в ближайшее время ждёт потепление. Уже к концу текущей недели 20-градусные морозы ..

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прогнозирует, что жителей Центральной России в ближайшее время ждёт потепление. Уже к концу текущей недели 20-градусные морозы сменятся плюсовой температурой.Паршина рассказала, что в ночь с понедельника на вторник всё ещё будет холодно: ночью воздух остынет до 18-23 градусов мороза, а днём 19 января прогреется до 12-14 градусов ниже нуля. Однако уже в четверг в регион придут тёплые воздушные массы с Атлантики, благодаря чему 21 января потеплеет до +4 градусов, сообщает телеканал "".