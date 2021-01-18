Химкинский городской суд постановил отправить осужденного на условный срок блогера Алексея Навального под арест на 30 суток. С января по август прошлого года он семь раз не являлся на обязательную регистрацию в контролирующие органы, а после конца августа – ни разу. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний.

Химкинский городской суд постановил отправить осужденного на условный срок блогера Алексея Навального под арест на 30 суток. С января по август прошлого года он семь раз не являлся на обязательную регистрацию в контролирующие органы, а после конца августа – ни разу. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний.Заседание проходило более четырех часов. Вместе с Навальным в суд явились двое его адвокатов. Они пытались объявить отвод судье, но его не удовлетворили.На заседании представитель МВД напомнила о многократных нарушениях блогером условий испытательного срока. Навальному и его адвокату неоднократно делались предупреждения.В ведомстве отметили, что с января по август прошлого года осужденный на условный срок блогер семь раз не явился в контролирующие органы на обязательную регистрацию. В конце августа произошел инцидент в самолете, после чего Навальный проходил лечение в Германии. С того момента он не отмечался ни разу.В воскресенье, 17 января, блогер прилетел в Москву из Берлина. На паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево его задержали.Навальный был признан виновным и получил три года условно по делу о хищениях в "Ив Роше". Из-за того, что блогер систематически не являлся на регистрацию, ФСИН попросила суд заменить условный срок на реальный. С 29 декабря он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.Напомним, что в конце декабря 2020 года в отношении скандального блогера было возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В Следственном комитете России полагают, что Навальный собрал 588 миллионов рублей пожертвований, из которых 356 миллионов потратил на личные цели.