Трудовые мигранты из-за рубежа могут получить упрощенный доступ на стройки во время пандемии, а рост цен на стройматериалы должен быть ограничен.

Трудовые мигранты из-за рубежа могут получить упрощенный доступ на стройки во время пандемии, а рост цен на стройматериалы должен быть ограничен.Президент России Владимир Путин дал поручения правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", сообщилаЧтобы сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на год, Владимир Путин указал до февраля следующего года обеспечить оптимизацию процедур, в том числе с возможностью принципа "одного окна" с использованием цифровых технологий и информационных систем.