Грубые нарушения зафиксированы в магазине «Пивоман» и в кафе «Вилки Да!».

Во Владимире продолжаются рейды по предприятиям торговли по контролю за соблюдением «масочного» режима, социальной дистанции, дезинфекции помещений и за наличием санитайзеров.В выходные мониторинг проводился режима на 31 объекте, в том числе в салонах сотовой связи «Связной», «МТС» и «Теле2», а также в магазине «Милая леди».Как сообщает горадминистрация, всего с 1 января было проверено 169 торговых точек, в 63 выявлены нарушения. Со всеми руководителями проведена разъяснительная работа.За прошедшую неделю обследовано 74 предприятия потребительского рынка. Грубые нарушения зафиксированы в магазине «Пивоман» и в кафе «Вилки Да!».«В первом случае продавец работал без защитной маски. Во втором - не была обеспечена регистрация клиентов с помощью QR-кода, посетителям не проводили термометрию», - уточнили в пресс-службе мэрии.В обоих случаях полицейские взяли объяснение для составления протокола по статье 20.6.1, которая предполагает крупный штраф.«На граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей», - резюмировали чиновники.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.