Сегодня, 18 января, знаменитая артистка Тамара Гвердцители отмечает 60-летие

Сегодня, 18 января, знаменитая артистка Тамара Гвердцители отмечает 60-летиеСвой первый альбом "Дебют. Тамара Гвердцители" легенда эстрады записала еще 40 лет назад. Несмотря на это, творчество Тамары Михайловны до сих пор остается любимым миллионами слушателей по всему миру. Даже в 60 лет певица продолжает активно работать и радовать своих поклонников новинками.Тамара Гвердцители появилась на свет в 1962 году. В 80-х годах, когда артистке было чуть за двадцать, ее уже знал практически каждый не только на родине, но и в СССР. Удивительно, но даже спустя столько лет творчество исполнительницы пользуется невероятной популярностью.В личной жизни у Тамары Михайловны все складывалось не так удачно, как в карьере. С первым супругом, режиссером Георгием Кахабришвили, певица узаконила отношения еще в молодом возрасте. У супругов родился наследник Сандро, но даже он не смог удержать родителей вместе. Спустя 11 лет совместной жизни они развелись.Второй и третий браки артистки длились всего по три года. После внезапной кончины адвоката Дмитрия Бреслава исполнительница осталась вдовой, а с доктором медицинских наук Сергеем Амбатьело разошлась в 2005 году. С тех порГвердцители не выходила замуж.Сейчас легенда эстрады одинока, но это не мешает ей наслаждаться жизнью. Тамара Михайловна все так же много работает и даже умудряется удивлять поклонников внешними трансформациями. Летом 2021 года артистка приехала в Витебск на фестиваль "Славянский базар" и , появившись на улице без привычной пышной прически и яркого макияжа. Далеко не все местные жители, увидевшие звезду воочию, смогли узнать в стройной даме в дорожном костюме знаменитость. В остальное времяГвердцители выглядит по-прежнему молодо и привлекательно, что тоже не может не удивлять.Несмотря на активный образ жизни, прославленная исполнительница нечасто рассказывает о себе. Поэтому многие удивились, когда узнали, как артистка ведет себя в обычной жизни. Прошлым летом стало известно, что Тамара Михайловна – звездному психологу и светской львице Елене Фурман. По словам адвоката, Фурман страдает от заливов по вине Гвердцители, ее хамского отношения и постоянного грохота в ее квартире.Впрочем, конфликты с жителями дома, судя по всему, не слишком заботят звезду сцены. Как рассказала Тамара Михайловна журналистам , сейчас она абсолютно счастлива. Свой юбилей знаменитость планирует отметить большим концертом в Кремлевском дворце, но сделать это получится только в ноябре. По словам Гвердцители, в этом году она отпразднует день рождения без любимого сына и не на широкую ногу, но без поздравлений от близких в этот день точно не обойдется.