Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы офиса украинского президента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы офиса украинского президента.В Кремле отреагировали на предложение Киева провести трехсторонние переговоры с Россией и США. Напомним, ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского объявил, что Киев допускает вероятность переговоров лидеров США, России и Украины. США якобы подтвердили свое согласие, теперь дело за Россией.В Кремле с сомнением отнеслись к идее Киева. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, участие США в вопросе отношений Украины и России не требуется, пишет ."Не думаю, что для этого нужны США", – отметил Песков.Также он добавил, что вероятно Украина планировала обсуждать какие-либо другие темы, о которых пока не было заявлено на повестке. Это необходимо выяснить, подчеркнул пресс-секретарь.Также официальный представитель Кремля напомнил в очередной раз, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.Напомним, ранее "Дни.ру" писали о приезде Петра Порошенко на Украину. Бывший президент Незалежной избежал ареста и добровольно направились в суд, где его будет ждать мера пресечения по делу о госизмене. В аэропорту Порошенко выступил с речью и заявил, что очень скучал по своему народу и напомнил о том, как вместе они делали "революцию достоинства".