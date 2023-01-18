Социальные сети Анастасии Решетовой стали орудием мошенников.

Социальные сети Анастасии Решетовой стали орудием мошенников.Бывшаягражданская жена рэпера Тимати Анастасия Решетова ведет активную деятельность всоциальных сетях. Помимо личных фотографий или фото с сыном Ратмиром, девушкачасто проводит интерактивы для поклонников: отвечает на вопросы, общается вкомментариях или устраивает конкурсы. Именно последние стали для Решетовойголовной болью — защититься оказалось очень сложно.Так, Анастасияпублично заявила об обмане подписчиков. Неизвестные под сходим ником пишутучастникам конкурса и просят перевести им деньги под предлогом аванса, первоговзноса или суммы за доставку. На самом же деле при организации конкурса модельне берет никаких денег с участников."Внимание! Уменя в комментариях орудуют мошенники. Просьба не реагировать на любые просьбыо переводе денег и участиях в конкурсе! Не хочу, чтобы вас разводили", — предостерегаетпоклонников Анастасия Решетова.Одновременно вдругой социальной сети появились новые видео с бывшей Тимати. Скрывающаяся заэкраном телефона Решетова показала сначала уход за кожей лица, а затем новуюукладку и обновленную стрижку. Теперь у Анастасии Решетовой появилась едвазаметная челка, уложенная сбоку.