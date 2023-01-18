Сумма причинённого ущерба составила 33 тысячи рублей.

В Гусь-Хрустальном бывший работник украл у компании металлические пластины. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В начале января представитель фирмы подал заявление о краже металлических изделий. Изучив записи с камер, опера выяснили, что злоумышленником является бывший сотрудник организации.«Выбив стеклопакет, он проник в слесарку, откуда похитил медные пластины. Он спрятал имущество у себя дома, планируя сдать добычу в пункт приёма металла. Сумма причинённого ущерба составила 33 тысячи рублей», - уточнили в полиции.Полицейские задержали 32-летнего мужчину. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.