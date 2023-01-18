В Юрьев-Польском местного жителя признали виновным в убийстве друга своей дочери. Об этом рассказали в пресс-службе СК Рф по Владимирской области. Следствием установлено, что 6 июля мужчина в

В Юрьев-Польском местного жителя признали виновным в убийстве друга своей дочери. Об этом рассказали в пресс-службе СК Рф по Владимирской области. Следствием установлено, что 6 июля мужчина в ходе конфликта нанес не менее трех ударов ножом другу своей дочери. От полученных телесных повреждений 38-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении. Суд приговорил мужчину приговорили к 7