Заместителем прокурора города Владимира житель Балашихи Московской области обвиняется в нарушении...

Заместителем прокурора города Владимира житель Балашихи Московской области обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Мы сообщали об этом трагическом происшествии, жертвой которого стал молодой человек.24 октября прошлого года он на «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500 4MATI» на проспекте Строителей города Владимира не уступил дорогу пешеходу. Пострадавший был отброшен на переднюю часть автомобиля «KIA PS СОУЛ» на встречной полосе. На следующий день он скончался в больнице от травм.Вину обвиняемый признал в полном объеме, его дело направлено в Октябрьский райсуд, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото ВК «Подслушано во Владимире»