Главные скандалистки отечественных театров.

Главные скандалистки отечественных театров.Актрисы,чьи имена всегда будут связаны с театром. Правда, не из-за громких ролей, аиз-за громких скандалов.ОльгаБузоваСыгравво МХАТе им. Горького несколько ролей по приглашению Эдуарда Боякова, ОльгаБузова объявила себя театральной актрисой. К сожалению, худрука быстро уволили,а пришедший на его место Владимир Кехман не оценил талантов бывшей звезды"Дома-2". Бузова устроила скандал и обвинила постановщика в предвзятости.ЛияАхеджакова84-летняяактриса Лия Ахеджакова оказалась в центре скандала театра "Современник".После постановки "Белый хлеб" на женщину обрушился шквал критики состороны общественных организаций. Ахеджакова тяжело переживала настоящуютравлю, после чего делилась с поклонниками своими эмоциями.АнастасияВолочковаДействияруководителя Анатолия Иксанова были решительны. Одним указом он призвал уволитьбалерину Большого театра, назвав ее слишком толстой и крупной. Волочковаотправилась в суд, в прессу, призывала общественность обратить внимание. Втеатр звезду, конечно, вернули, вот только главных ролей больше не давали.АлександраЗахароваНаследницаМарка Захарова работает в легендарном Ленкоме. Вот только общий язык с новымуправленцем все никак Александре Захаровой не удается. Марк Варшавер говорит,что ее не любят все коллеги, а плохие отношения — это последствия скверногохарактера актрисы.ЛюдмилаПоргинаИспортилаотношения с Марком Варшавером и вдова Николая Караченцова. 73-летняя ЛюдмилаПоргина просит худрука поставить ее в спектакли, но Варшавер дает звезде лишьроли "второго сорта". Даже восемь ролей в массовке не могутперевесить одну главную, считает актриса.