Число ипотечных кредитов, взятых жителями Владимирской области снизилось на 19%. За прошлый года...

Число ипотечных кредитов, взятых жителями Владимирской области снизилось на 19%.За прошлый года жители Владимирской области получили более десяти тысяч ипотечных кредитов на сумму 31,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом, число жилищных кредитов снизилось на 19%."Так, в апреле и мае наблюдалось резкое сокращение выдач, когда банки оформили ипотечных кредитов всего на 0,9 миллиарда рублей в месяц. С августа объем ипотечных кредитов превысил 3 миллиарда рублей, достигнув максимума в декабре — 4,4 миллиарда рублей в месяц", - отметил специалист Центробанка.Во Владимирской области сумма кредита в среднем составила три миллиона рублей и срок ипотеки в среднем вырос на два года. Если сравнить процентную ставку по жилищным кредитам, то в декабре 2022 года составила 7,3%, а в декабре 2021 - 8,1%.Что же сказать об объёмах долга по ипотеке у заемщиков?Во Владимирской области за год вырос на 14% - до 88,1 миллиарда рублей. Но при этом платежеспособность у заемщиков остается высокой - 99,5% платежей."Если у заёмщиков возникли объективные трудности с выплатной ипотечного кредита, то они имею право воспользоваться кредитными или ипотечными каникулами, срок которых не превышает шести месяцев", подчеркнула Надежда Калашникова, управляющая владимирским офисом Банка России.Фото pxfuel.com