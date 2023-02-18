За год в судах Владимирской области приставы изъяли у посетителей свыше 700 единиц оружия. В 2022...

За год в судах Владимирской области приставы изъяли у посетителей свыше 700 единиц оружия.В 2022 году судебные приставы выявили у посетителей судов в 2,5 раза больше запрещенных и опасных для окружающих предметов, такие как огнестрельное, травматическое и холодное оружия.Свыше 700 единиц различного оружия: 239 газовых и травматических пистолетов, 236 — огнестрелов и 233 режущих и колющих предметов. Кроме этого, у 46 граждан на входе были обнаружены электрошокеры.Всего посетители пытались пронести в здания судов и участки мировых судей свыше 4 700 опасных и запрещённых предметов, в том числе боеприпасы, сообщает пресс-служба регионального УФССП.По сравнению с 2021 годом количество попыток проноса запрещенных предметов увеличилось более чем на 2,5 тысячи единиц.Судебные приставы предупреждают, что за умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов нарушителям грозит административная ответственность и предусмотрен штраф от одной до трёх тысяч рублей.Фото pxfuel.com