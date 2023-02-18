За шесть лет работы Владимирского Кванториума более 850 юных изобретателей стали победителями и...

За шесть лет работы Владимирского Кванториума более 850 юных изобретателей стали победителями и призерами различных мероприятий.Некоторые итоги работы за эти шесть лет:обучение в технопарке прошли свыше 7 тысяч детей и подростков;у нас уже более 850 победителей и призеров различных мероприятий - от региональных до всероссийских и международных;технопарк стал организатором свыше 1200 различных мероприятий;в них приняли участие более 30 тысяч детей и подростков.Фото Правительства Владимирской области