За шесть лет работы Владимирского Кванториума более 850 юных изобретателей стали победителями и...
За шесть лет работы Владимирского Кванториума более 850 юных изобретателей стали победителями и призерами различных мероприятий.
Некоторые итоги работы за эти шесть лет:
обучение в технопарке прошли свыше 7 тысяч детей и подростков;
у нас уже более 850 победителей и призеров различных мероприятий - от региональных до всероссийских и международных;
технопарк стал организатором свыше 1200 различных мероприятий;
в них приняли участие более 30 тысяч детей и подростков.
Фото Правительства Владимирской области