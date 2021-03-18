Вернулись чемпионами и готовятся к новым соревнованиям. Владимирские спортсмены приехали из Пензы с Чемпионата России по спортивной гимнастике. Команда Центрального федерального округа, в

Вернулись чемпионами и готовятся к новым соревнованиям. Владимирские спортсмены приехали из Пензы с Чемпионата России по спортивной гимнастике. Команда Центрального федерального округа, в которую входят наши гимнасты, стала лучшей. Из воспитанников владимирской спортшколы имени Толкачёва на соревнованиях выступали Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Алексей Ростов, Сергей Кривунец и Александр Карцев. Владимир Шахов, зам. директора школы спортивной