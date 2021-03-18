Композитор и музыкальный продюсер – многодетный папа. Первая супруга, поэтесса Елена Стюф, подарила Виктору Дробышу двоих отпрысков – Валерия и Ивана. Вторая жена, Татьяна Дробыш, родила знаменитости дочь Лидию и сына Даниила.

Композитор и музыкальный продюсер – многодетный папа. Перваясупруга, поэтесса Елена Стюф, подарила Виктору Дробышу двоих отпрысков –Валерия и Ивана. Вторая жена, Татьяна Дробыш, родила знаменитости дочь Лидию и сынаДаниила.Впервые Виктор Дробыш отправился в ЗАГС в 20-летнемвозрасте. После свадьбы композитор и его новоиспеченная супруга Елена Стюф перебралисьв Хельсинки. В Финляндии проживали родственники поэтессы.Вскоре Виктор и Елена впервые стали родителями – на светпоявился сын пары Валерий. Новоиспеченный отец Дробыш активно занималсясобственной карьерой, а супруга во всем его поддерживала. Елена писаластихи к музыке Виктора. В 1999 году в семье произошло пополнение – родился ещеодин ребенок, Иван.Появление новорожденного не способствовало укреплению бракаДробыша и Стюф. У супругов к тому моменту накопилось много обид и претензий друг к другу. Когда Ивану был всего год, Виктора пригласили работать в Москву. ПереездДробыша в Россию поставил жирную точку на его отношениях с женой. Композитор ипоэтесса оформили развод в 2004 году.После отъезда Виктор Дробыш редко видел сыновей, которыеостались жить с матерью. Сегодня продюсер жалеет, что не уделял отпрыскам достаточноговнимания. Отметим, что бывшая жена никогда не препятствовала общениюкомпозитора с наследниками.Какое-то время Виктор не мог наладить отношения с первенцем.Тогда Валерий начал встречаться с артисткой продюсерского центра отца –участницей "Фабрики звезд" Александрой Гурковой. Дробыш не был против этогоромана до тех пор, пока Гуркова не забеременела. Весть о скором появлении внукавывела продюсера из себя, он тут же прекратил сотрудничество с потенциальнойневесткой.Решение сына переехать в Россию и жениться не встретило пониманияв душе Дробыша. Композитор считал, что отпрыск слишком молод, чтобы взятьответственность за жену и ребенка. Виктор отказался материально обеспечиватьсына и невестку.Отметим, что переживания Виктора Дробыша за первенца оказалисьнапрасными. Валерий смог неплохо устроится в жизни, став композитором. С женойАлександрой он воспитывает троих детей. Сегодня Виктор и его отпрыск восстановили отношения.Второй сын Виктора Дробыша от Елены Стюф в минувшем годуотметил 21-й день рождения. Иван также связал свою жизнь с музыкой – является барабанщикомв коллективе "Stereo Liza". Наследник продюсера остался Финляндии. Иван не любитделиться подробностями личной жизни.В личном микроблоге показал свежее фото сдетьми от первого брака. Продюсер признался, что с удовольствием наблюдает затем, как из его мальчиков выросли красивые и умные мужчины.