Бизнесмен, ресторатор и владелец сети премиальных суши Space Sushi Василий Коржов рассказал, чем российский бренд отличается от западного.

Бизнесмен, ресторатор и владелец сети премиальных суши Space Sushi Василий Коржов рассказал, чем российский бренд отличается от западного.После начала спецоперации на Украине иностранные бренды стали закрываться на территории Российской Федерации. Теперь россияне не могут сходить в "ИКЕЮ" или в "Макдоналдс", в "Зару", "Страдивариус" и не посмотрят новый сезон любимого сериала на "Нетфликсе".Люди по-разному отнеслись к этой новости. Многие расстроились и пришли в ужас, но нашлись и те, кто верит, что новая реальность поможет взлететь российским предпринимателям, которые уже активно начали свою работу.Корреспондент "Дни.ру" взял комментарий у. Он ответил на вопрос, в чем преимущества российских брендов по сравнению с западными."Давайте посмотрим на истории западных компаний. Они начали растить крупных игроков сети и развивать нашумевшие бренды, когда России было совсем не до этого. Можно сказать, что наши бренды только начали активно развиваться, но уже есть хорошие результаты, появляются достойные отечественные бизнесы", – заявил владелец сети премиальных суши Space Sushi.По словам ресторатора, разница между Россией и Западом в плане бизнеса огромная. Можно долго разбираться кто лучше, а кто хуже. В любом случае российские бренды уже начали активно развиваться, и лишь время покажет, к чему это приведет."Запад сеет деньгами, мы же в свою очередь выбираем людей", – подытожил эксперт.