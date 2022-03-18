Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Zа Россию!
Za Россию и Президента! Митинг, посвященный...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Zа Россию!
Za Россию и Президента! Митинг, посвященный годовщине Крымской весны и отправка второго гуманитарного груза для жителей Донбасса.
- Курсом развития
От дорог до строительства новой школы. Какие ещё проблемы Петушинского района взял на контроль глава региона?
- Золото куполов
Силами верующих. На храме в честь новомучеников и исповедников владимирских засияли купола.