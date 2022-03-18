Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Zа Россию! Za Россию и Президента! Митинг, посвященный...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Zа Россию!Za Россию и Президента! Митинг, посвященный годовщине Крымской весны и отправка второго гуманитарного груза для жителей Донбасса.- Курсом развитияОт дорог до строительства новой школы. Какие ещё проблемы Петушинского района взял на контроль глава региона?- Золото куполовСилами верующих. На храме в честь новомучеников и исповедников владимирских засияли купола.