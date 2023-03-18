3 апреля 2023 года во Владимирской области начинается прием заявок в летние оздоровительные...
3 апреля 2023 года во Владимирской области начинается прием заявок в летние оздоровительные лагеря
Прием заявок на отдых в Загородные оздоровительно-образовательные лагеря стартует 3 апреля 2023года, - сообщает Центр внешколькой работы в социальных сетях.
Документы будут приниматься по адресу: г. Муром, ул.Московская,91, каб.№1.
График приема населения:
Понедельник 10.00.-18.00, обед с 12.00-13.00
Вторник 9.00.-17.00, обед с 12.00-13.00
Среда - НЕ приемный день!
Четверг 9.00.-16.00, обед с 12.00-13.00
Пятница 9.00.-16.00, обед с 12.00-13.00
Суббота, воскресенье - выходной
Фото pxfuel.com