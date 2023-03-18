3 апреля 2023 года во Владимирской области начинается прием заявок в летние оздоровительные...

3 апреля 2023 года во Владимирской области начинается прием заявок в летние оздоровительные лагеряПрием заявок на отдых в Загородные оздоровительно-образовательные лагеря стартует 3 апреля 2023года, - сообщает Центр внешколькой работы в социальных сетях.Документы будут приниматься по адресу: г. Муром, ул.Московская,91, каб.№1.График приема населения:Понедельник 10.00.-18.00, обед с 12.00-13.00Вторник 9.00.-17.00, обед с 12.00-13.00Среда - НЕ приемный день!Четверг 9.00.-16.00, обед с 12.00-13.00Пятница 9.00.-16.00, обед с 12.00-13.00Суббота, воскресенье - выходнойФото pxfuel.com