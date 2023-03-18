На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 марта 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 марта 2023 года лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.19 — во Владимире12 — в Муромском районе9 — в Ковровском районе2 — в Петушинском районе5 — в Кольчугинском районе3 — в Александровском районе2 — в Юрьев-Польском районе14 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Радужном3 — в Киржачском районе1 — в Камешковском районе2 — в Меленковском районе4 — в Вязниковском районе4 — в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 182359 случаев заболевания.