Мир спасает доброта. Это всем известно. Если у вас есть желание в эту субботу совершить добрый...

Мир спасает доброта. Это всем известно. Если у вас есть желание в эту субботу совершить добрый поступок, то Любовь Клюквина покажет "Дорогу добра"."Чихомопсик" Генри бойко встречает гостей. Морковка - еще один питомец - боится даже смотреть в сторону незнакомцев. Сейчас мохнатые братья по несчастью купаются в любви и с радостью выполняют команды за вкусности.- Морковка, дай лапу! Хорошая девочка.Марина с детства мечтала о собаке. Когда появилась возможность, приметила в "Валенте" пугливую Морковку. Потребовалось немало встреч, чтобы животное привыкло к будущей семье. Спустя полтора года Морковка научилась робко доверять своему человеку, несмотря на горький опыт прошлого и жизнь в стае.Марина Шалашова, хозяйка собак из приюта:- Я вообще называю её своим фамильяром, она такое моё альтер эго собачье. С Генри ещё не знаю, но он тоже храбренький, как я. Он такой уверенный в себе и замечательный. Я прям не могу, поэтому его оставила. Когда нам его привезли на передержку, я уже через час поняла, что никуда его не отдам.Генри на "Дорогу добра" вышел тоже через тернии. Жил на улице, в загоне, вместе с еще парой десятков разнокалиберных собак. Походка Генри - результат разведения на продажу, считают волонтеры. Их долго не пускали на частную территорию. Вызволить животных удалось только после того, как хозяйку ударил инсульт. После строгого отбора малыши обрели ответственных хозяев.Егор:- Я маленький хозяин Морковки и Генри. Я маму уговаривал, чтобы Генри остался у нас навсегда. Я их люблю, потому что они единственные наши. Мы очень хорошо заботимся о животных и хорошо их кормим.Миниатюрным охранникам везет чаще. Хотя безжалостность и их не обходит стороной.- Стендап Жестокость - черта социальная, человеческая. Животным знакома только агрессия, которую они испытывают, когда защищают свою территорию или добывают еду. Человек же выбирает жестокость осознанно. Как говорят психологи, жестокий человек не испытывает ни отрицательных, ни положительных чувств. У него в душе пустота, равнодушие и именно оно приводит к необходимости образования таких мест, где мы побываем сейчас.Здесь сытно, тепло и море объятий. Столько, сколько 3 волонтера способны дать 40-а обитателям "Дороги добра".- Ой ты мой хороший. Хорошо, что я переоделась.Юлия - доброволец - последние пять лет мечтала основать свой образцовый приют. Миссия этого собачьего убежища - профилактика безнадзорности - спасти побольше хвостиков и доказать, что брошенные друзья заслуживают любви.- Покажи улыбку, покажи. Да ты умница какая!"Поиск дома для бездомного - квест с надрывом сердечной мышцы", - признается Юлия. Новогоднего чуда не случилось, например, с этим лопоухим. Купили в подарок, обещали не сажать на цепь. Юлия как-то сразу почувствовала - отдавать собаку нельзя.Юлия:- Думаю, надо съездить проверить, надо съездить проверить, тем более, что они в принципе здесь недалеко. Получается, он у них 1,5 месяча прожил. Мы поехали - щенок сидит на метровой цепи. У него в тарелке какая-то засохшая каша, поводок они искали вообще три часа, т.е, очевидно, с ним не гуляют, когда поводок непонятно где. И мы его забрали.Алтай - кожа и кости. На момент съемки его дня три как забрали у пьющего хозяина.Этот любопытный метис хаски сидел на цепи с детства, в рационе были только кости и другие объедки. В деревнях случай нередкий, делится волонтер.- Соседи рассказали, что его кормили раз в три дня. И, соответственно, за то, что он орал от голода его ещё и били. Вот видите мордочка распухшая, губы прямо толстые.//Мы приехали, выкупили его за 500 рублей.Жизнь на цепи - плен и издевательство, уверена Юлия, если, конечно, кратковременное "заключение" - не ради безопасности самого питомца.Юля:- Так проще. Посадил, покормил, когда тебе хочется, подошел, когда тебе хочется, а что хочется собаке, неважно. Собака, когда приезжает в новый дом, конечно, она думает, что тут временно, и некоторые пытаются сбежать бывают собаки, что болеет можно подержать на цепи, допустим, неделю, пока собака привыкнет. Но с выгулом, утром и вечером, длительным выгулом.Сердце приюта - Рыжая. Её маму когда-то завел строитель. Стройка закончилась - мама с щенками осталась. Сейчас у каждого её дитя, кроме Рыжей, есть дом. "Золотая" собака помогает детишкам из приютов познавать мир.- Она самая ласковая, она самая красивая, самая общительная. Гости когда приезжают, она первая бежит обнимать всех. Дети, даже если они тискают её за хвост, за уши и всяко разное, она терпит всех и, мне кажется, ей в какой-то мере даже нравится, потому что она сама очень ориентирована на человека. Классная собака, но пока она, к сожалению не нашла своих хозяев.Спихнуть собак - задача не стоит. В каждого жителя "Дороги добра" вложены любовь и забота. К выбору хозяев ряд требований. Из основных - схожесть по темпераменту. Любителям посторожить диван - "собаки на сене", спортсменам - непоседливые покорители сугробов. Молодежь не звонит. 80 процентов животных в последнее время забирают пенсионеры, готовые отдать собакам даже половину собственной порции.- Это самые лучшие хозяева. В плане, что у них дети либо выросли, либо уже взрослые, и у них огромные запасы любви, заботы, которые они готовы отдать питомцам. Это самые лучшие хозяева. Они, как правило, присылают фотографии: у них там через день уже собака спит на кровати, ест на столе, такая вся довольная."Дорога добра" выиграла уже два президентских гранта. В планах - найти средства на строительство отдельной площадки для гостей, чтобы любители животных или потенциальные хозяева могли приехать и в комфортных условиях поиграть и погулять с питомцами. Площадка будет оборудована и для детей инвалидов.- К счастью, человеку есть, что противопоставить равнодушию. Эмпатию - умение понимать чувства и желания других существ. Кстати, оно есть и у собак.//Эмпатия делает из людей волонтеров - ангелов хранителей четвероногих. Такими можете стать и вы.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, В-В.