Идеальные решения сезона.

Идеальные решения сезона.С приходом весны и теплавсе больше хочется наряжаться и радовать этот мир красивыми выходами «в свет».На смену плотной и практичной зимней одежде приходят более легкие ткани,интересные фасоны и сочные цвета. Даже если вы не фанатка платьев, то слегкостью сможете создать женственный и романтичный образ с любимыми вещами.Александр Кузиков, главный стилист интернет-магазина Shopping Live, поделилсяидеями изящных нарядов на весну.Цветочное платьеИдеальным решением длявесеннего образа будет платье длины миди с флористическим принтом. Большиебутоны или россыпь мелких соцветий сделают наряд женственным и непринужденным.Но будьте осторожны с крупными орнаментами: они визуально увеличивают объемы исглаживают очертания фигуры. Наиболее удачные фасоны — расклешенный, футляр изапах со стоячим воротником и высокими манжетами, как в коллекции CarolinaHerrera на неделе моды в Нью-Йорке. Выбирайте модели нейтрального оттенка сакцентными цветами: белое платье с розово-красными бутонами или черное — снебесно-голубыми. Дополнят образ серьги и сумка в цвет узора, а такженейтральный или контрастный ремень на талии.Еще один вариант — платье сцветочным орнаментом в пол. Особенно нежно смотрятся модели из легкихполупрозрачных материалов: шифона, органзы, сетки. К подобным нарядамдостаточно подобрать лаконичные пояс и серьги, которые не будут отвлекать отплатья. Для прохладного времени года к нему подойдет пара ботильонов, а в болеетеплые дни — босоножки на каблуке в цвет платья.Кружевное платьеПлатье из сетки и кружевадлины миди не оставит равнодушной ни одну модницу. Однотонная модель сблестящим поясом и полупрозрачными рукавами станет воплощением вашейженственности и легкости. Особенно эффектно смотрятся модели с двойной юбкой:нижний слой — футляр из плотной ткани, а верхний — летящая ажурная ткань. Такоеплатье гармонично сочетается с кожаной курткой и ботинками на массивнойплатформе.Юбка +топАктуальная в этом сезонеюбка с плиссировкой необычного цвета или асимметричного кроя может статьосновой романтичного и стильного лука. Ее можно сочетать с кожаным корсетом илитопом-бралеттом с кожанкой поверх. На шею стоит надеть ожерелье в виде цветовили кулон с бутоном в эпоксидной смоле, а на ноги — белые кеды, которые добавятобразу непосредственности и легкости.Пеструю цветочную юбку-клешдлины миди можно сочетать с черным или белым топом с воланами. Другой вариант —черная полупрозрачная блузка из сетки и кружева. Дополнят композицию модные вэтом сезоне объемные серьги в виде бутонов и широкий браслет на руке сфлористическим орнаментом. Чтобы подчеркнуть нежность образа, можно добавить кнему контрастные грубые ботинки на шнуровке.Джинсы+ блузкаЕще одно решение длянежного образа в период обновлений — свободные джинсы на высокой посадке икружевная блузка. Вместо блузки можно надеть ажурный пуловер пастельных тоновили блузку с трендовой плиссировкой. Талию стоит подчеркнуть широким ремнем, а на ногах уместно будут смотреться ботфорты или классические бежевые лодочки.Брюки + бодиБоди с кружевными вставкамисоздадут чувственный и элегантный образ. На шее отлично будет смотреться чокерс крупным цветком, на руках — несколько фаланговых колец.Чтобы создать болеестрогий, но все еще женственный образ, наденьте классические брюки изумрудного,бордового или темно-синего цвета и однотонное боди. В качестве акцентаприкрепите на одну сторону брошь в виде цветка, объемного тканевого илилаконичного металлического, украшенного камнями. Боди можно заменить белойблузкой с V-образным вырезом и мелкими цветами. Босоножки на высоком каблукепринесут в этот ансамбль нотку утонченности, а серьги с трендовой бахромойзавершат образ.