В этот день православные по всему миру поминают усопших.

В этот день православные по всему миру поминают усопших.ИсторияРодительская суббота в первую очередь связана с умершими православными христианами. Принято ходить на службы в храмы и погосты, а также молиться за покинувших этот мир близких в стенах дома. Также в этот день верующие вспоминают мученика Конона Градаря, в честь которого в народном календаре появился праздник под названием Конон Огородник.Святой жил в третьем столетии в Назарете и занимался земледелием (отсюда и название праздника). Однако судьба у него была непростой. Будучи христианином, Конон подвергся преследованиям со стороны отвергающих веру людей. В итоге святого поймали, пытали, а позже казнили.ТрадицииВ этот день следует молиться за души усопших и просить Господа об отпущении их грехов и даровании жизни в раю. Говоря о Кононе Огороднике, то наши предки в этот праздник начинали первые дела, связанные с земледелием. Также было принято просить у святого защитить грядки от паразитов и засухи, чтобы урожай был хорошим.Народные приметыЛюди в этот день ждали солнце, которое предвещало наступление теплого лета. Если же в доме были замечены мыши, значит весной нагрянут морозы. Голубиное перо, встретившееся на пути, символизирует благую весть от ангелов. А разбитая посуда – к рождению ребенка в семье.Что нельзя делать 18 мартаБездельничать в этот день запрещено, иначе год будет богат на неудачи в делах.Нельзя есть на кладбище – это языческая традиция. Поминать близких следует дома.Запрещено говорить плохо об умерших, иначе в жизнь придут беды и неудачи.Веселье в этот день тоже не приветствуется, а также ругань и выпивка.