Алина Кабаева и иные звезды, которые избрали для себя новую веру.

Алина Кабаева и иные звезды, которые избрали для себя новую веру.Пока одни начисто отрицают религию, утверждая, что бога нет, другие же настолько погружаются в изучение этой темы, что приходят к интересным мыслям. О том, например, что вера, которая досталась им от родителей, перестала вызывать трепет.Редакция Дни.ру подготовила подборку, в которой собраны сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса.На первом месте оказалась самая известная гимнастка всей России Алина Кабаева. Еще в 2004 году она сменила ислам на православие. Решение это не было спонтанным: девушка неоднократно подчеркивала, что хочет принять крещение.Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.comОдин из любимых комедийных актёров СССР Савелий Крамаров принял иудаизм. Однако традиции новой веры, которые запрещали работать по субботам, привели к конфликтам на съемочных площадках. В итоге стремительно теряющий работу актер нашел выход: добился туристической поездки в Австрию, из которой решил не возвращаться.Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com А вот экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова в отличие от Савелия Крамарова и Алины Кабаевой приняла ислам. Сделала она это также в двухтысячных ради любимого мужчины. Однако 10 лет спустя девушка призналась, что настолько затосковала по христианским традициям, что вновь вернулась к православию.Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Иудаизмом заинтересовался и Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом). Пошел он по программе максимум:вначале принял иудаизм, затем прошел церемонию хулы и стал в итоге ортодоксальным евреем. Живет он теперь в Израиле и растит сына от израильской бизнесвуман. Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Певица Анита Цой ранее исповедовала протестантизм, затем увлеклась буддизмом, но в итоге, как и Алина Кабаева, поняла что ближе всего ей вера в Иисуса Христа. Поклонники артистки, как и пользователи Сети увидели снимки из храма на которых Анита Цой принимает православное крещение.Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.comЭкс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина ровно каккак и Юлия Волкова поменяла веру ради любимого мужчины . Из-за своего первого мужа хорвата артистка стала католичкой. Однако развалившийся брак заставил Суханкину попытаться забыть и о смене веры, и о неудачном замужестве. Она поспешно приняла крещение, а затем призналась журналистам, что ради мужчины свою веру больше никогда не предаст.Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Мать ребенка Тимати Анастасия Решетова сменила православие на ислам. Подписчики и окружающие последние несколько лет начали замечать светскую львицу в хиджабе и сразу подумали о том, что причиной стал новый мужчина. Лишь осенью 2021 г. она подтвердила что стала мусульманкой, но лишь по своему собственному желанию. Поклонники брюнетки гадают: останется она в исламе на всю жизнь или также станет христианкой, как и Алина Кабаева?!Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Актер Константин Хабенский, который также сменил религию, предпочел католицизм. Сам он однако эти слухи не подтверждал, за него это сделали его знакомые. Понять, что православие ему не по нраву, как сообщают, его заставила потеря любимой супруги.Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Телеведущий и актер Игорь Верник, пообщавшись с Ричардом Гиром однажды, так проникся философией буддизма, что сменил веру. Принял он новую религию по всем правилам:встретился с ламой, прошел обряд посвящения.Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.comА завершит нашу подборку еще одна известная гимнастка Ляйсан Утяшева, которая также изначально исповедовала ислам, но тянулась также и к христианству. Однако произошедшая смена приоритетов заставила девушку пересмотреть также и вопросы веры. После этого она, также как и Алина Кабаева, отдала предпочтение Иисусу Христу и начала жизнь с чистого листа.Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com