Сергей Арефьев стал председателем Совета отцов Владимирской области. На днях во Владимире...

Сергей Арефьев стал председателем Совета отцов Владимирской области.На днях во Владимире состоялось заседание Совета отцов. Участники заседания обсудили ближайшие цели и задачи организации, а также выбрали председателя. Единогласно 14 участников заседания поддержали кандидатуру Сергея Арефьева. Он отец двоих детей и член клуба «Отцы особенных детей».- Сохранение традиционных семейных ценностей, стабилизация демографической ситуации и повышение престижа ответственного отцовства – это абсолютный приоритет нашего государства, - отметил Дмитрий Лызлов.Напомним, что предыдущий председатель движения Геннадий Прохорычев сейчас находится в зоне СВО и в связи с этим пожелал передать свои полномочия.Фото Правительства Владимирской области