Напомним, что его предшественник Геннадий Прохорычев отправился в зону СВО и пожелал передать полномочия.

Сергей Арефьев возглавил Совет отцов Владимирской области. Во Владимире прошло заседание организации, на котором его кандидатуру поддержали единогласно.Сергей Арефьев воспитывает двоих детей и состоит в клубе под названием «Отцы особенных детей». Вице-губернатор Дмитрий Лызлов, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул, что Совет может рассчитывать на поддержку властей.Напомним, что его предшественник Геннадий Прохорычев отправился в зону СВО и пожелал передать полномочия.