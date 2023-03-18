Лайма Вайкуле недавно утверждала, что содержала весь СССР, но Роман Мадянов напомнил звезде, как все было на самом деле.

Лайма Вайкуле недавно утверждала, что "содержала весь СССР", но Роман Мадянов напомнил звезде, как все было на самом деле.Артистка, получившая известность на территории СНГ во времена Советского Союза, в последний год ощетинилась на Россию. Более того, латвийская исполнительница заявила, что благодаря выпускам ее пластинок весь СССР оставался на плаву – якобы так много денег они приносили в казну.Актер Роман Мадянов удивился такой самоуверенности певицы и решил напомнить, как и чем на самом деле зарабатывала Лайма Вайкуле сорок лет назад. По словам артиста, латвийскую исполнительницу выбрали как национальную единицу."В то время сидящим наверху людям показывали фотографии, и они решали: вот из этой можно что-то сделать, а эта не годится. Так и Вайкуле выбирали", – рассказал Мадянов.То есть, получается, членам Политбюро понравился внешний вид артистки, вот они разрешили ей выпускать пластинки, ездить по гастролям по всему СССР и, соответственно, зарабатывать деньги песнями и танцами.Конечно, по словам Романа Мадянова, артисты в те годы не могли получать так много денег, как сейчас. Он отметил, что тогда у страны были другие ориентиры, больше всех зарабатывали рабочие специальности, например шахтеры. Мадянов считает, что, возможно, это и обижает прибалтийских артистов, которые хотели бы зарабатывать, как в Европе.Напомним, Лайма Вайкуле недавно выступила в Израиле. На концерт артистки пришла даже Алла Пугачева с мужем-иноагентом Максимом Галкиным. Пара сидела в первом ряду, а после концерта Примадонна вручила артистке цветы.