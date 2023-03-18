18 марта на территории Владимирской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщают в дорожной полиции, авария случилась в 6 часов утра на 42 километре

18 марта на территории Владимирской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщают в дорожной полиции, авария случилась в 6 часов утра на 42 километре магистрали “Хохлово-Камешково-Ручей”. По предварительной информации, водитель авто “ВАЗ 2114” 1989 года рождения двигался со стороны города Ковров в направлении поселка Малыгино. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся