У парня есть все шансы вернуться к нормальной жизни.

Врачи Александровской районной больницы и ЦИТО имени Приорова Минздрава РФ провели уникальную операцию по спасению ноги молодого человека. Об этом рассказали в региональном минздраве.У пациента воспалилась тазобедренная часть. Загноение привело к разрушению бедренной кости с частью вертлужной впадины таза. В течение месяца медики откачивали гной. Затем мужчину перевели в травматологию на операцию. После консультации московским травматологом-ортопедом Андреем Жадиным было решено, что он приедет в Александров для помощи в проведении резекционной артропластики тазобедренного сустава с временной фиксацией в стержневом аппарате таз-бедро.Хиркргическое вмешательство прошло успешно. У парня есть все шансы вернуться к нормальной жизни.