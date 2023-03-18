За год планируется достроить 22 комплекса.

За год планируется достроить 22 комплекса.В течение 2023 года на рынке элитных новостроек Москвы должно завершиться строительство 41 корпуса в составе 22 проектов. Если все планы застройщиков будут реализованы, то ввод "элитки" вырастет на 314% в годовом выражении.В девяти проектах запроектированы апартаменты, в остальных – квартиры. Больше всего корпусов – 34 – будет введено уже в первом квартале.Минимальные цены на лоты среди проектов на высокой стадии готовности зафиксированы в комплексе класса "премиум" Cult от Gravion в районе Якиманка. В 9-этажном здании разместятся апартаменты площадью от 27 кв. м (студии) до 317 кв. м. Стоимость лотов стартует от 32,9 млн рублей.Самая низкая стоимость "квадрата" действует в комплексе Roza Rossa от застройщика KR Properties в Хамовниках – от 991 тыс. рублей. Здесь также представлены апартаменты.Ранее сообщалось, что "элитка" – единственный сегмент новостроек, где за последние годы площади лотов не только не сократились, но и увеличились. С 2017 года площадь лотов выросла на 29%, до 164 кв. м. Для сравнения, квартиры в проектах класса "комфорт" уменьшились за то время на 23%, до 43 кв. м.