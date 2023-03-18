17 марта во Владимирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в дорожной полиции. По данным ведомства, авария случилась около 12:00 на 270 километре дороги Р-132 “Золотое

17 марта во Владимирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в дорожной полиции. По данным ведомства, авария случилась около 12:00 на 270 километре дороги Р-132 “Золотое кольцо”. Женщина 1961 года рождения управляла автомобилем “Рено Дастер” и направлялась в сторону Иваново. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с авто марки “Фольксваген Крафтер” под управлением