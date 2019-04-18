Актер Владимир Зеленский еще не стал президентом, но уже сейчас в общих чертах можно понять, чего от него ждать. Помимо прочего, слуга народа успел озвучить свою позицию по языковому вопросу. Шоумен представил план борьбы с русским языком.

Актер Владимир Зеленский еще не стал президентом, но уже сейчас в общих чертах можно понять, чего от него ждать. Помимо прочего, "слуга народа" успел озвучить свою позицию по языковому вопросу. Шоумен представил план борьбы с русским языком.Несмотря на гонения на великий и могучий, украинцы по-прежнему активно используют его в быту, посетовал Зеленский. Так просто забрать у них русскоязычное телевидение нельзя, отметил шоумен в интервью "РБК-Украина". Вместе с тем он заверил, что квоты на украинский язык на телевидении и радио Незалежной останутся.И хотя под руководством Порошенко русский язык подвергался систематическим притеснениям, многие украинцы по-прежнему не хотят переходить на мову, предпочитая общаться на языке Пушкина и Достоевского. Зеленский предложил свой план популяризации украинского.По его словам, нужно снизить налоги для медиа, которые делают контент на мове. "Фильм, который сделан на украинском языке – налог 10%. Фильм, который делается на русском языке – оставляем налог какой был", – пояснил .Юморист уверен: это даст эффект уже в краткосрочной перспективе. По его мнению, через год все крупные телевизионные компании без принуждения перешли бы с русского на украинский.Скорее всего, после победы Зеленского на президентских выборах на Украине – 2019 мы станем свидетелями реализации этого плана. А в том, что комик станет главой государства, сомнений все меньше.По данным социологов, за несколько дней до голосования в пользу высказались 72,2% украинцев. Тогда как за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать чуть больше 25%. Остальные намерены испортить бюллетень.