Отношения Чехии и России вновь обострились. Меньше чем за сутки обе стороны сделали ряд заявлений.

Отношения Чехии и России вновь обострились. Меньше чем за сутки обе стороны сделали ряд заявлений.Накануне стало известно, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РоссииАлександра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания несколько лет назад обвинила в отравленииэкс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению чешского МВД, эти же люди причастны к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.Вместе с тем Чехияобъявила 18 сотрудников посольства России персонами нон грата. Первый вице-премьер, глава МВД страны и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек заявил, что российские дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов. Якобы они являются офицерами ГРУ и СВР.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Гамачека. Она предупредила Чехию о последствиях такого решения."Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", – процитировал Захарову .Российский сенатор Андрей Климов считает, что Чехия, выдворив российских дипломатов, пытается понравиться старшим партнерам по НАТО. Также он уверен: у Праги нет реальных оснований для высылки сотрудников посольства России.Происходящее попытались связать со скандалом в Белоруссии. Наблюдатели считают, что Чехия делает громкие заявления и принимает странные решения, чтобы отвлечь внимание от Александра Лукашенко, пишет .