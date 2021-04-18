В Великобритании в возрасте 35 лет ушел из жизни один из известнейших хореографов в стране Лиам Скарлетт. Это произошло на следующий день после того, как Королевский театр Дании отменил ..

В Великобритании в возрасте 35 лет ушел из жизни один из известнейших хореографов в стране Лиам Скарлетт. Это произошло на следующий день после того, как Королевский театр Дании отменил постановку Скарлетта "Франкенштейн".Поводом для такого решения стал сексуальный скандал. В 2018-2019 годах хореографа обвинили в приставании к студентам Royal Ballet в Ковет-гардене, где он в то время работал. Впрочем, следствие пришло к выводу, что обвинения беспочвенны.Тем не менее, на карьере Лиама Скарлетта был поставлен крест. Опасаясь негативной реакции прогрессивной общественности театральные начальники не рисковали сотрудничать с хореографом.Его коллега, балетмейстер Алексей Ратманский, подчеркнул, что существующая на Западе "культура отмены" буквально уничтожила Скарлетта. "Скарлетт понял, что у него нет будущего в качестве хореографа. Это его и убило", – подчеркнул он.