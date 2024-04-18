Суд признал бывшего следователя ОМВД России по Петушинскому району в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, а адвоката – в пособничестве в совершении мошенничества.

Суд признал бывшего следователя ОМВД России по Петушинскому району в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, а адвоката – в пособничестве в совершении мошенничества. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Преступления были совершены в 2020 году. Экс-полицейский изготовил документы об оплате труда адвоката, внеся в них заведомо ложные сведения об участии защитника в следственных и процессуальных действиях. После чего адвокат незаконно получил деньги из федеральной казны.Суд приговорил следователя к ограничению свободы и штрафу в 200 тыс. рублей. Защитника оштрафовали на 150 тыс. рублей.