В Сети разгорается скандал между звездами отечественного шоу-бизнеса. Камнем преткновения стало видео в Инстаграм актрисы и певицы Эвелины Бледанс. Своим подписчиками она без стеснения рассказала о том, что худеет с помощью специальных капсул.

В Сети разгорается скандал между звездами отечественного шоу-бизнеса. "Камнем преткновения" стало видео в "Инстаграм" актрисы и певицы Эвелины Бледанс. Своим подписчиками она без стеснения рассказала о том, что худеет с помощью специальных капсул.Пользователи Сети принялись активно комментировать пост Эвелины Бледанс в "Инстаграм". Не осталась в тороне и телеведущая Дана Борисова. Она резко раскритиковала новое "увлечение" актрисы.К конфликту подключилась известная певица, продюсер и модель Алена Кравец. Она назвала Дану Борисовой "фантазеркой" и поставила под сомнение ее идеальную физическую форму. При этом Кравец намекнула, что Борисова, возможно, сама принимает таблетки для похудения."Поэтому все, что говорит Д.Б., воспринимать уж точно серьезно нельзя", – заявила Кравец у себя в своем микроблоге.Певица объявила своим поклонникам, что ведет здоровый образ жизни и не принимает никаких специальных медицинских препаратов для этого.Похоже, что тема похудения настолько в тренде, что звезды не стесняясь вступают в публичную перепалку друг с другом. Мнения поклонников разделились. Одни осуждают похудение с помощью таблеток, другие – поддерживают.Ранее подписчикам своего "Инстаграм" продемонстрировала певица Анна Седокова. В связи с последними событиями звезда шоу-бизнеса находится в основном дома, но времени в самоизоляции она даром не теряет и приводит в порядок собственное тело.После поста Седоковой в "Инстаграм" пользователи Сети начали активно обсуждать ее аптечку. Судя по содержимому, певица хранит там различные БАДы, витаминные комплексы и средства по уходу. Есть и специальный препарат для похудения. Готовиться к выходу из карантина и заниматься собственным здоровьем следует уже сейчас, уверена звезда шоу-бизнеса.