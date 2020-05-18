Казалось, ничто не угрожает благополучию Натальи Водяновой и предпринимателя из Франции. Однако пандемия оказала влияние и на их безоблачную жизнь.

Казалось, ничто не угрожает благополучию Натальи Водяновой и предпринимателя из Франции. Однако пандемия оказала влияние и на их безоблачную жизнь.Российская супермодель Наталья Водянова собиралась связать себя узами брака с французским бизнесменом Антуаном Арно. Пышное торжество было намечено на этот год, но мировая эпидемия спутала влюбленным все карты.Звезда не захотела обойтись скромной церемонией без гостей и решила выйти замуж, когда ситуация стабилизируется. "Свадьбу перенесли ровно на год, потому что я не хочу менять сценарий, который мы долго вынашивали, о котором мечтали", – сообщила Наталья Водянова в интервью главному редактору российского Vogue Марии Федоровой.Супермодель приоткрыла завесу тайны над проектом грандиозного торжества. Традиционная девичья часть должна была пройти на Коста-Рике. Если бы не коварный коронавирус, девушка с подружками грелись бы сейчас на берегу Карибского моря.18 Янв 2019 в 2:14 PSTОтметим, что Наталья Водянова и французский бизнесмен уже почти десять лет живут вместе. В неофициальном семействе родились дети – Максим и Роман. В начале года супермодель сообщила о помолвке и грядущей свадьбе, на которую были приглашены около 300 человек.