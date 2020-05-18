18.05.2020

2020-05-18 17:50:03

Николай Виноградов получил удостоверение Почетного гражданина области

В неформальной обстановке, с учетом ситуации по заболеванию коронавирусом удостоверение Почетного гражданина области Николаю Виноградову вручил глава региона. О чем он сообщил в соцсетях.

Николай Владимирович руководил областью 16 лет. Возглавил ее в 1996 году, в постперестроечный период, в результате выборов. Через четыре года он вновь одержал победу. В 2005 и в 2009 года его кандидатуру по представлению Дмитрия Медведева и Владимира Путина утверждало Законодательное собрание. Про себя Николай Виноградов говорит: был и остаюсь членом КПСС. Но даже его политические оппоненты признают его высокие деловые качества, которые позволяли столько лет оставаться у руля области.

Екатерина Гусева