В зоопарке перед клеткой с обезьяной стоит мужчина. Обезьяна берет лапой верхнее веко и оттягивает его.
Мужчина с удивлением спрашивает охранника, что бы это значило?
Охранник отвечает:"Это она посылает Вас...(куда подальше)"
Тогда обиженный мужчина берет батон колбасы и просовывает его между ног.
Обезьяна достает свой член и показывает его мужчине.
Мужик берет батон колбасы и начинает им бить по решетке.
Обезьяна делает тоже самое членом.
Мужик берет батон колбасы и откусывает его конец, держа батон между ног.
Обезьяна .....оттягивает верхнее веко.
еще анекдот!