Оставаясь в больнице, куда он попал с коронавирусом, премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме онлайн-конференции провел заседание координационного совета по борьбе с эпидемией. Он остановился на карантине и возможной отмене ограничительных мер.

Оставаясь в больнице, куда он попал с коронавирусом, премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме онлайн-конференции провел заседание координационного совета по борьбе с эпидемией. Он остановился на карантине и возможной отмене ограничительных мер.Когда Михаил Мишустин заболел коронавирусом, многие эксперты выразили мнение, что глава российского правительства продолжит принимать активное участие в работе кабмина и в выработке стратегии по противодействию эпидемии. Сам премьер регулярно доказывает правоту такого суждения.Днем 18 мая Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. Само мероприятие состоялось в режиме видеоконференции, поскольку премьер-министр до сих пор находится в больнице."Сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов федерации", – рассказал Михаил Мишустин.Он указал на параметры, по которым власти судят о готовности регионов к смягчению карантина. Такой шаг становится возможным в том случае, если более половины специализированных коек, предназначенных для размещения пациентов с коронавирусом, остаются свободными, а показатель распространения болезни не превышает единицы.При этом Михаил Мишустин отметил большую роль, которую в борьбе с коронавирусом сыграл карантин в России. Он подчеркнул, что введение режима самоизоляции в стране позволило выиграть время и не допустить взрывного роста числа заболевших.Михаил Мишустин отметил, что, как показывают данные статистики и последние новости, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц. Это позволяет врачам сосредоточиться на новых пациентах. Подобной ситуации удалось достичь именно благодаря своевременному введению карантина в Москве.Публикация от (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT