Врач-терапевт Елена Вартанян назвала оптимальную продолжительность сна на карантине. По словам специалиста, чтобы не навредить организму, человек должен спать не менее восьми ..

Врач-терапевт Елена Вартанян назвала оптимальную продолжительность сна на карантине. По словам специалиста, чтобы не навредить организму, человек должен спать не менее восьми часов.Специалист также порекомендовала отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. В условиях дефицита активности следует уменьшить потребление соли и насыщенных жиров (колбасные изделия и сало) – это защитит от развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает .