Камеры наблюдения в одном из музеев австралийского Сиднея запечатлели момент весьма странного ограбления. Неизвестный мужчина проник в здание ночью ради сомнительной наживы. Вор попал ..

Камеры наблюдения в одном из музеев австралийского Сиднея запечатлели момент весьма странного ограбления. Неизвестный мужчина проник в здание ночью ради сомнительной наживы.Вор попал внутрь благодаря строительным сооружениям. Затем он решил устроить себе "экскурсию" и в течение 40 минут расхаживал по залам и рассматривал экспонатам, не забыв сфотографироваться со скелетом тиранозавра. Единственным, что он похитил из музея перед уходом, оказалась старая ковбойская шляпа. В настоящее время "искателя приключений" разыскивает полиция.