В Сети появилась информация о том, что якобы закрываются передачи, которые ведет Лера Кудрявцева. Сама телеблондинка прокомментировала эти данные.

В Сети появилась информация о том, что якобы закрываются передачи, которые ведет Лера Кудрявцева. Сама телеблондинка прокомментировала эти данные.Все началось с того, что в Сети заговорили о закрытии всех программ, продакшном которых занимается Тимур Вайнштейн. Речь шла о "Секрете на миллион" и "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Якобы эти скандально известные шоу завершат свое существование, а ведущая их Лера Кудрявцева будет уволена. Будто бы закрытие программ связано с нехваткой финансирования.Теперь встревоженные журналисты решили узнать, правда ли это, и связались с самой Лерой Кудрявцевой. Та прокомментировала новости. Известная ведущая сообщила, что сейчас продолжает снимать блок программ, после чего отправится в отпуск на лето."Ни о каких увольнениях нет и речи, так же как о финансовых проблемах. Осенью вернемся в эфир в прежнем режиме. Я на всякий случай даже позвонила на канал, думала: может, я чего не знаю? Но нет – там тоже посмеялись над этим бредом", – отметила Лера Кудрявцева.Ни о каком увольнении и речи быть не может. "Собираюсь ли я вставать на учет по безработице – не дождетесь!" – хлестко заявила популярная телеведущая.22 Ноя 2018 в 6:13 PSTЛера Кудрявцева призналась, что хотела бы поработать и летом, ведь "все равно никуда не уехать". Однако так нельзя, потому что информация может стать неактуальной. "Так что в июле хочешь не хочешь, а отдыхать придется, как и всегда в конце телесезона, а в августе снова в бой. ! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – призналась телеведущая.