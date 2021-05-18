31 мая - это не просто конец весны, это день, свободный от табачного дыма. Именно из-за дыма от сигареты один курящий делает пассивными курильщиками всех окружающих. Можно ли этого избежать? Как ..

31 мая - это не просто конец весны, это день, свободный от табачного дыма. Именно из-за дыма от сигареты один курящий делает пассивными курильщиками всех окружающих. Можно ли этого избежать? Как защитить себя от курящих и избавиться от привычки, которая отнимает жизнь. И зачем от неё избавляться?Только факты1. Примерно 25% табачного дыма поступает в лёгкие курильщика, остальные 75% отравляют воздух, нанося вред окружающим, - это явление получило название «пассивного курения». Опасная для здоровья некурящих людей концентрация табачного дыма в воздухе закрытых помещений создаётся при выкуривании всего лишь нескольких сигарет. Некурящие члены семьи, в которой курит лишь 1 человек, пассивно «выкуривают» до 10 сигарет в сутки.2. В табачном дыме содержится более 4200 разных веществ, из которых свыше 200 опасны для организма человека. У курящих людей в 20 раз чаще развиваются злокачественные новообразования. Например, для развития рака лёгких имеет значение индекс курильщика «больше 30 пачка/лет». То есть в течение 30 лет человек выкуривает по 1 пачке сигарет в день. А ведь это стандартная цифра. Кроме того, учитывается факт отказа от курения менее 15 лет назад. Чем дольше человек курит, тем больше у него шансов приобрести тяжёлые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхо-лёгочной и других, и умереть от одного из них.3. Пристрастие к никотину расценивается как одна из разновидностей наркомании.Можно ли защититься от табачного дыма?Принятый в нашей стране Федеральный Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ, в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.Закон предусмотривает права граждан на: благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления табака и лечение табачной зависимости; осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.Но у каждого гражданина кроме прав есть и соответствующие обязанности: соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.Где запрещено курить?Нельзя курить на территории и в зданиях образовательных, культурных и спортивных учреждений, например, школах или ВУЗах; территориях и в зданиях учреждений здравоохранения - к ним относятся больницы, санатории; в общественном транспорте, поездах, самолётах, кораблях, в автовокзалах, аэропортах, такси; в зданиях правительства и госструктур; на детских площадках, лифтах, лестничных площадках, пляжах, автозаправках, в автомобиле при движении за рулем; в ремонтных, швейных и мастерских заведениях; в студенческих общежитиях, пабах, кафе, ресторанах.По статье 6.24 КОАП РФ, с нарушителя взимается штраф от 500 до 1500 рублей. Курящего на детской площадке человека или родителя, курящего рядом с детьми, оштрафуют на 2-3 тыс. рублей.Не модно и не здоровоДействительно, мода на курение постепенно уходит. Курить становится не престижно. Один из главных признаков успешного современного человека - стремление к здоровому образу жизни.Подавляющая часть курящих не получают удовольствия от курения и готовы бросить эту пагубную привычку, но ссылаются на «отсутствие воли». На самом же деле основная причина - отсутствие мотивации или цели. Именно поэтому до 99% курящих, попадая к врачам с тяжёлыми последствиями курения (инфаркт миокарда, инсульт мозга, облитерирующий эндартериит, признаки рака), моментально забывают о курении. Не нужно дожидаться этих последствий. Нужно действовать.Как отказаться?• Сформулируйте цель, ради которой вы собираетесь бросить курить.• Отметьте в календаре дату полного отказа от сигарет.• Следующие 3 недели будет тяжело, будьте к этому готовы.• Напишите, каким видом спорта займётесь, отказавшись от курения.• Идите к цели с другом (подругой), который тоже решил бросить курить. Вдвоём легче.• Берите в руки какой - то предмет, когда хочется взять сигарету, например, игрушку - антистресс.• Включите в рацион питания побольше фруктов, овощей, пейте больше воды, это способствует очищению организма.От чего зависит результат?Курящие люди обладают разной степенью никотиновой зависимости, поэтому и отказ от курения будет протекать по- разному.Для этого надо самостоятельно определить степень своей никотиновой зависимости с помощью теста «Степень никотиновой зависимости», разработанного шведским врачом Карлом Фагерстромом. Чем выше набранный вами балл, тем больше сил надо будет приложить для преодоления этой вредной привычки или, лучше сказать, аутоагрессии.Ответьте на 6 предложенных вопросов и будьте абсолютно честным перед самим собой.Курильщикам с очень низкой, низкой и средней степенью зависимости легче расстаться с сигаретой самостоятельно, без неприятных ощущений или с непродолжительным периодом психо-физического дискомфорта. А пациентам с высокой и очень высокой степенью никотиновой зависимости необходима помощь врача-специалиста.В любом случае ваше решение: «Бросаю курить!» будет оправдано улучшением самочувствия, сохранением здоровья как самого курильщика, так и членов его семьи, а также экономией семейного бюджета, которую можно будет направить на полезные для укрепления здоровья цели.Будьте уверены - у вас все получится.Тест на «Степень никотиновой зависимости».• Как скоро вы тянетесь за сигаретой, после того как проснётесь?1. В течение первых 5 минут (3)2. через 6 - 30 минут (2)3. через 31 - 60 минут (1)4. более, чем через 60 минут (0)• Тяжёло ли вам воздержаться от курения в тех местах, где оно запрещено?1. Да (1)2. Нет (0)• От какой сигареты вам было бы тяжелее всего воздержаться?1. От утренней (1)2. От последующей (0)• Сколько сигарет в день вы выкуриваете?1. До 10 (0)2. От 11 до 20 (1)3. От 21 до 30 (2)4. Более 30 (3)• Вы курите чаще в первые часы после пробуждения, чем в течение остальной части дня?1. Утром (1)2. На протяжении дня (2)• Курите ли вы во время болезни, когда должны придерживаться постельного режима?1. Да (1)2. Нет (0)Ответив на вопросы, просуммируйте указанное в скобках количество баллов и узнаете степень своей зависимости:- 0-2 балла: Очень низкая- 3-4 балла: Низкая- 5 баллов: Средняя- 6-7 баллов: Высокая- 8-10 баллов: Очень высокая