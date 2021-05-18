Мэрия подыскивает для деревьев новое место.

Во Владимире из-за вандализма горожан с Театральной площади убрали 700-литровые кашпо с туями. С наступлением весны исчезла прошлогодняя достопримечательность, в состав которой входят 10 вечнозелёных хвойных деревьев высотой от 3 до 3,5 метров.Мэрия Владимира приобрела растения в пригородном питомнике. Туи и можжевельник были призваны возместить недостаток зелени на площади. Прошлой сенью их убрали. На дворе май, но деревья в центр Владимира до сих пор не вернули.«Они целы, здоровы и находятся на хранении в МКУ «Благоустройство». Решается вопрос куда их установить, потому что на Театральной площади с ними обращаются не очень бережно. Плюс на солнцепёке им не слишком комфортно», - пояснили в пресс-службе горадминистрации.Напомним, что в 2020 году жители Владимира не единожды могли наблюдать мусор, складировавшийся горожанами в кадках. Кроме того, горожане ломали ветки и залезали на кашпо.